1ère CATÉGORIE ????LE COUPLE LE PLUS FLYER (SELFIE ORIGINALE) *PRIX: Pour femme un Pendentif en argent sterling de la collection ELLE d'une valeur de 89$ et pour homme une montre de la collection Daniel Klein d'une valeur de 99$ de la Bijouterie Rino Martin.

2e CATÉGORIE ????LE COUPLE LE PLUS ROMANTIQUES (SELFIE ORIGINALE) Prix: Un panier d'amoureux d'une valeur de 150$ chez la Boutique Underground Sex Shop de Saint Jacques.

3e CATÉGORIE ???? Le célibataire le plus charmant et la célibataire la plus charmante ... * Cours la chance de gagner un souper tête à tête style (Blind Date) chez Chantal Steak House d'une valeur de 100$

SELFIE TOI AVEC TON AMOUREUX POUR LA SAINT VALENTIN ???? Postez votre photo avec votre amoureux sur notre page FACEBOOK CFAI et courez la chance de gagner des prix magnifiques pour vous gâtez en couple. Vous avez jusqu'aù vendredi le 10 février à 14h00 pour postez votre photo sur notre page Facebook!! Bonne Chance