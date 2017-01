Alain Lang nommé inspecteur à la force policière d’Edmundston

Le conseil municipal d’Edmundston vient d’approuver la nomination de M. Alain Lang au poste d’inspecteur à la Force policière. M. Lang entrera officiellement en fonction le 3 avril prochain. Il remplacera M. Percy Picard qui quitte pour la retraite au début février.

M. Lang est membre de la Gendarmerie royale du Canada depuis 24 ans. Il occupe depuis décembre 2011 le poste de sous-officier responsable des opérations fédérales et supervise les bureaux de Bathurst, Saint-Léonard, Woodstock et St. Stephen où il doit veiller à ce que les membres sous sa supervision travaillent selon les priorités nationales et régionales. Il est également responsable de la gestion des budgets, de la supervision des enquêtes majeures liées au crime organisé et des communications avec les médias.

« M. Lang apporte avec lui un solide bagage d’expériences professionnelles et de formations qui sauront profiter à la Force policière. Nous sommes convaincus que M. Lang saura mettre à profit ses expériences et son leadership pour faire progresser notre force policière, » d’expliquer le maire d’Edmundston, M. Cyrille Simard.

“J’aime le travail d’équipe et j’ai un énorme plaisir à partager mes connaissances au profit de toute l’équipe. Je suis vraiment enthousiaste à l’idée d’intégrer l’équipe de la Force policière d’Edmundston,” d’affirmer M. Lang.

Natif de Clair, M. Lang est résidant d’Edmundston. En 2009, il a reçu la Citation du Commandant de la GRC du Nouveau-Brunswick pour sa participation comme enquêteur et superviseur au sein de l’unité antidrogue de la Division “J”. En 2007, il a reçu une distinction de la “Organized Crime Drug Enforcement Task Force” lors d’une cérémonie à Washington, DC.