La contribution des femmes soulignée dans la Revue de la Société historique du Madawaska

Le lancement du plus récent numéro de la Revue de la Société historique du Madawaska a eu lieu le jeudi 24 novembre dernier à la salle multifonctionnelle de l’Université de Moncton, campus d’Emundston (UMCE). Plus de trente personnes ont pris part à l’activité qui était organisée par le Secteur des sciences humaines en collaboration avec la Société historique du Madawaska et le décanat des Études du Campus. Ce numéro de la revue porte sur l’histoire des femmes au Madawaska durant le 20esiècle. Il regroupe quatre textes réalisés par des étudiantes et étudiants dont celui de la présidente de l’Association générale des étudiantes et étudiants de l’UMCE, Valérie Albert. Son texte vise à faire mieux connaitre deux femmes qui ont marqué l’histoire de la région : la grande dame des arts et de la culture, Huguette Éva Desjardins (1943-2015), et Olida Daigle Michaud (1899-1998), infirmière qui fut une pionnière dans le domaine de la santé à Edmundston. Comme l’indique bien le titre de son texte, Valérie veut que ces femmes « sortent de l’ombre » afin qu’on puisse apprécier leur contribution. La professeure d’histoire Nicole Lang a également publié un texte dans ce numéro sur les lieux de mémoire qui rendent hommage à la contribution des femmes. La photo fait voir, de gauche à droite, Nicole Lang, Valérie Albert, Jacques G. Albert, rédacteur de la revue, et Hélène Martin, présidente de la Société historique du Madawaska.