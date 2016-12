Une alternative s'offre au composteur pour la décomposition des matières organiques

La Commission de services régionaux Nord-Ouest, CSRNO, a lancé au printemps un projet pilote, grâce à une subvention du Fonds en fiducie pour l’environnement, pour initier les gens aux cônes verts et continue d’en vanter ses bienfaits. Cette technologie est en fait un biodigesteur. On peut y mettre une variété d’aliments comme dans un composteur traditionnel, en plus de pouvoir y mettre les viandes. La décomposition des aliments se fait à l’aide de bactéries et des processus naturels qui se produisent dans le sol. 90% des déchets de table se détruisent et les résidus peuvent être collectés aux quatre ou cinq ans. Le biodigesteur existe depuis plusieurs années, mais refait surface dernièrement dans un effort de trouver une alternative pour favoriser une élimination écologique des déchets organiques. Jusqu’à present une cinquantaine de cônes verts ont été distribués dans Edmundston et les environs, en fonction de la subvention reçue. L’an prochain, des coupons rabais devraient être distribués pour promouvoir l’achat du biodigesteur.