Nouveau conseil d’administration du CÉNB

Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) a élu à sa 38e assemblée générale annuelle son conseil d’administration pour 2017-2018. Marie Chamberland a été élue présidente pour un mandat de deux ans.

Marie Chamberland occupait la présidence par intérim depuis janvier 2017. Marie a occupé le poste de vice-présidente du mois de juin 2015 à décembre 2016. Entrepreneure autonome depuis mai 2016, elle est également chargée de cours au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Dieppe. Elle a auparavant agi à titre de propriétaire de deux franchises Second Cup à Moncton et à Dieppe de 2011 à 2016 où elle a acquis de solides compétences en gestion des ressources humaines, en service à la clientèle, en leadership et en management. Précédemment, Marie a accumulé une vaste expérience en administration et en gestion financière, en occupant diverses fonctions au sein d’entreprises néo-brunswickoises et d’institution acadienne.

Citation de la présidente du CÉNB, Marie Chamberland : « Je suis honorée de pouvoir contribuer, à titre de présidente, au CÉNB. J’estime que les membres du conseil d’administration et les employés forment une équipe engagée et une ressource inestimable pour défendre les intérêts de la communauté d’affaires francophone. Pour mon mandat, je veux valoriser les actions et miser sur des solutions qui viennent des entreprises ! Je veux renforcer le travail d'équipe, puisque c'est ensemble que nous pourrons espérer la multiplication des réussites entrepreneuriales au Nouveau-Brunswick ! »

La composition du conseil d’administration se définit comme suit :

Administrateurs du Nord-Ouest

Anik Bossé, Cabinet juridique Anik Bossé

Jason Somers, Groupe Savoie

Lise Gauvin, Gauvin Draperies & Design

Mike St-Onge, Alliance Assurance

Administrateurs du Nord-Est

Rachel Arseneau-Ferguson, Centre Transmed

Louise Robichaud, DPG Communication

André Frenette, Groupe R.H. Frenette

Lorraine Haché, Ressources humaines Optimum

Administrateur Fredericton

Kevin Larlee, AV Nackawic

Administrateurs du Sud-Est

Marie Chamberland, Entrepreneure et consultante

Kenneth Losier, K&R Leadership

Michel Noël, Owens MacFadyen Group

Rolande Thibodeau, Management 2000

Conseillers

Michel Allain, Assomption Vie

Patsy Chamberlain, Banque Nationale

Gilles Lanteigne, UNI Coopération financière

À propos du CÉNB

Fondé en 1979, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) est aujourd’hui le plus grand réseau d’affaires francophone des provinces atlantiques. Il représente les entreprises francophones de tous les secteurs économiques de la province du Nouveau-Brunswick. Sa mission est de représenter les intérêts de la communauté d’affaires francophone pour assurer son développement et sa compétitivité et par ce fait, contribuer au développement économique de la province.