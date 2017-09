Nouvelle entente DEC-BAC en soins infirmiers entre le Cégep de Rivière-du-Loup et l'Université de Moncton

Le Cégep de Rivière-du-Loup et l’Université de Moncton ont signé récemment un protocole d’entente concernant la reconnaissance d’équivalences dans le domaine des soins infirmiers. Cette entente assure le transfert de crédits en bloc du programme Soins infirmiers du Cégep de Rivière-du-Loup au programme de baccalauréat en science infirmière de chacun des campus de l’Université

de Moncton.



Les cégépiennes et cégépiens diplômés pourront ainsi obtenir l’équivalence de cours totalisant 58 crédits et s’inscrire en troisième année du baccalauréat de science infirmière qui comporte 120 crédits. « Nous sommes ravis de cet accord qui, en plus de consolider les liens entre nos deux établissements, offre de nouveaux horizons pour nos diplômées et diplômés et favorise la poursuite des études universitaires », indique Marjolaine Roy, directrice des études du Cégep de Rivière-du-Loup.



Cette entente DEC-BAC sera également profitable à l’Université de Moncton qui voit une belle occasion d’augmenter le nombre de ses étudiantes et étudiants en science infirmière. « Elle survient à un moment propice », soulève André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche à l’Université de Moncton, en faisant référence à l’entente. « Le baccalauréat en science infirmière est un programme contingenté et il y a actuellement des places disponibles ».



La proximité du Cégep de Rivière-du-Loup et du campus d’Edmundston (100 kilomètres) et la taille similaire des deux villes sont également des atouts indéniables. Des représentantes et représentants des deux établissements se réuniront sur une base annuelle afin de faire le point sur la mise en œuvre de ce protocole dont l’évaluation se fera aux cinq ans.