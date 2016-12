Le conseil municipal d'Edmundston refuse une demande de défusion

Le conseil municipal d’Edmundston a pris la décision de refuser la demande d’un groupe de citoyens du secteur Saint-Basile qui souhaitait qu'un plébiscite soit tenu en lien avec une défusion. Rappelons que plus tôt cet été, quelques citoyens du secteur s'étaient présentés devant le conseil pour demander la tenue de ce plébiscite, dans le but que les citoyens du secteur de Saint-Basile puissent voter sur leur avenir au sein de la ville d’Edmundston. Le conseil municipal est d'avis qu’il est impossible de procéder en ce sens. Selon le maire d’Edmundston, Cyrille Simard, les membres du conseil ont été élus pour travailler ensemble pour développer une ville et il ajoute que le développement se fait par la force de toute sa population. Une requête similaire avait été rejetée par le gouvernement provincial en 2000.