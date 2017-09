Au Centre des arts d'edmundston

Du 15 juin au 4 août 2017, le Centre des arts d'Edmundston présente l’exposition CONSCIENCE PRIMITIVE de l’artiste Annie D’Amours.

Conscience primitive est une exposition qui reflète l’inconscient de l’artiste et évoque les notions de rêve et de surréalisme. L’exposition dévoile, dans toute sa simplicité et sa pureté, la beauté de la nature primitive et l’automatisme du geste qui prennent naissance dans le rêve.

Annie D’amours est une artiste de la région du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick. Elle a étudié les arts visuels et libéraux à l’Université de York à Toronto. Elle privilégie une approche abstraite de la peinture. Sa passion se dévoile à travers ses œuvres qui font appel à ses connaissances de l’histoire de l’art. Ses tableaux s’inspirent de motifs expressionnistes grâce aux différentes textures, couleurs et jeux de lumière. Dans son élan de créativité et d’émotion, Annie a développé dans ses coups de pinceau et de spatule une voie unique qui lui permet de créer. L’artiste Jean-Paul Riopelle est l’une de ses sources d’inspiration.

Le Centre des arts invite la population à découvrir cette exposition et à rencontrer l’artiste Annie D’Amours lors du vernissage qui

aura lieu le jeudi 15 juin de 17 h à 19 h (5 à 7) à la galerie du Centre des arts.