Francis Lacombe a développé davantage d'aptitudes lors d'un stage à l'étranger

Francis Lacombe d’Edmundston a effectué une expérience de stage en France. Le diplômé en Art culinaire du CCNB – Campus d’Edmundston a œuvré au Château de Périgny en juin et juillet. Ce château est situé à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Poitiers, une ville universitaire riche en histoire. Francis Lacombe affirme que de travailler sur le terrain a été bénéfique et complémentaire à son éducation. L’expérience lui a entre autre permis de tisser des liens avec des employeurs. Il décrit la France comme étant belle et charmante, et les Français, gentils et accueillants.