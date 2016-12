L'artiste Clarence Bourgoin reçoit une reconnaissance prestigieuse

L’Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec a octroyé le titre de maître en beaux-arts à l’artiste Clarence Bourgoin. Un jury de maître en beaux-arts de haut niveau est parvenu à cette décision. M. Bourgoin a commencé à créer et à developper ses talents dès un jeune âge. Depuis 1986, il se consacre à la peinture côtoyant et évoluant avec un grand nombre d’artistes, en plus de développer sa manière personnelle de représenter ce qui l'entoure.