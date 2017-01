Saint-Joseph - Grâce aux projets entrepreneuriaux mis en place à l’École communautaire Saint-Joseph,trente-quatre élèves de 6e, 7e et 8e années viennent de compléter un stage d’un jour avec un employeur de la région.

Le mandat orientant du programme d’apprentissage orientant et novateur T.R.A.C.E2.S2. de l’ÉCSJ, tout comme l’aide accordée par la communauté, permettent à cette petite école du District francophone du Nord-Ouest de faire toute la différence dans la vie des enfants qui la fréquentent.

Forte de l’appui de plusieurs partenaires de la communauté, les jeunes de la 6e à la 8e années peuvent vivre, depuis 2008, des journées complètes en milieu de travail au rythme de deux par année. Les entreprises et commerces trouvent d’ailleurs leur compte dans ce partenariat : les jeunes apprennent à connaitre ce que la région offre comme possibilité de carrières ou d’emplois et les entreprises se préparent à former une relève.

De plus, ces stages d’un jour permettent aux jeunes de voir ce qu’est une vraie journée de travail, ce qui devient une source de motivation pour eux. Ils ont donc l’occasion de mettre en commun la théorie et la pratique, en voyant, par exemple, ce à quoi leur sert des mathématiques ou encore du français. Selon M. Daniel R. Martin, directeur à l’École communautaire Saint-Joseph, « les stages en milieu de travail permettent aux jeunes de découvrir ce que notre milieu a à offrir en terme d’employabilité et les stages aident aussi aux jeunes à découvrir leurs forces et leurs champs d’intérêts. »

L’aspect orientant du mandat de l’ÉCSJ est un moteur pour la motivation de ces jeunes. Certains sont attirés par ce qu’ils ont découvert en milieu de travail, ce qui aura une incidence sur leur choix de cours à la polyvalente.

« J’ai beaucoup aimé mon stage, car j’ai pu voir tous les âges de 0 à 7 ans. Ce que j’ai le plus aimé, c’est de m’occuper des bébés, car il y avait un peu plus de responsabilités. J’ai appris aussi que l’organisation est une priorité et qu’il faut être conscient des besoins des enfants », de dire Angélie Martin, élève de 7e année, qui a effectué sa Journée carrière à la Garderie du Domaine. Pour sa part, Vanessa Plourde, élève de 6e année, effectuait un stage avec son père, puisque les élèves de 6e année accompagnaient un parent au travail. Elle a donc passé la journée à la CBDC. « J’ai adoré mon stage assez que je voudrais y retourner. J’ai appris que c’est ce que je veux faire plus tard. », de dire Vanessa. Même si c’était une troisième année de stage pour elle, Kelly Cyr, élève de 8e année, a passé sa Journée carrière chez Fairy Dust Nails by Valentine. « Ça m’a accroché. Elle m’a montrée comment faire des ongles. Il y avait des clients souvent. Je parlais avec eux. J’ai même eu un petit ‘kit’ pour apporter chez nous et faire mes ongles. Ça serait de quoi qui m’intéresserait beaucoup pour une carrière. Je ne suis pas encore ‘sure’ mais j’aimerais ça. J’ai aimé mon expérience. Je veux y retourner. », d’affirmer Kelly.

Rappelons enfin que ces élèves retourneront en stage au printemps.